L’astinenza sessuale dei calciatori della Nazionale durante gli Europei è ormai risaputa. Ma come stanno reagendo gli azzurri?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARTINA MACCARI (@martinazoev)

Come in molti sanno, durante Europei e Mondiali i calciatori non possono avere rapporti sessuali con le rispettive mogli o fidanzate. O almeno così è per la maggior parte delle Nazionali.

Quest’anno più che mai dato che, causa covid, i giocatori sono blindati e non possono avere contatti esterni per non rischiare che possa crearsi alcun focolaio che comprometterebbe il proseguo della manifestazione.

Lo sanno bene i giocatori della nostra Italia dato che arrivando in finale sono diversi i giorni che stanno lontano dalle loro mogli.

Il commento di Mrs Bonucci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

A toccare l’argomento ‘astinenza sessuale’ ci pensa Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci.

Modella e madre di tre figli, ha anche un blog ‘Lo Zoo di Zoev’ dove spesso commenta con ironia momenti di vita quotidiana.

Oggi attraverso una Instagram Stories ha commentato simpaticamente la distanza da suo marito: “Giorno 30 e rotti. ormai è erotica anche la mollica del pane”.

Leonardo e Martina soso sposati da dieci anni dopo tre di fidanzamento e hanno tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Domenica dopo la finalissima che si giocherà a Wembley le Nazionali inglese e italiana potranno ricongiungersi alle loro famiglie e in uno dei due casi festeggiare a dovere insieme alle loro amate.