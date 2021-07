Uomo scomparso da due settimane: si concludono tragicamente le ricerche

Il cadavere di un anziano, scomparso da quasi due settimane da Nocelleto, frazione di Carinola (Caserta), è stato rinvenuto nel lago di Falciano.

Si sono chiuse tragicamente le ricerche di Oreste Fontaniello, l’uomo di 76 anni scomparso da quasi due settimane da Nocelleto, frazione di Carinola (Caserta). Nella giornata di ieri, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere dell’uomo nel lago di Falciano. L’anziano era svanito nel nulla lo scorso 25 giugno, dopo essere uscito in bici dalla sua abitazione. Dopo la denuncia di scomparsa era stata fatta partire la macchina delle ricerche che, purtroppo, si sono concluse ieri.

Il cadavere è stato rinvenuto, scrive la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, nei pressi della riva del lago di Falciano. A recuperarlo i vigili del fuoco di Teano, intervenuti sul posto con una gru, insieme ai sommozzatori di Napoli, al personale specializzato nelle ricerche di persone scomparse, l’unità cinofila e gli uomini del Tas (Topografia applicata al soccorso). Considerato l’avanzato stato di decomposizione del corpo, per l’identificazione è risultato essere decisivo l’abbigliamento segnalato al momento della scomparsa di Fontaniello.

Intervenuti anche i carabinieri che adesso stanno cercando di risalire alle cause della morte del 76enne. Dai primi riscontri, scrive Il Corriere del Mezzogiorno, il cadavere non presentava ferite. A far maggiore chiarezza potrebbe essere l’esame autoptico, già disposto dall’autorità giudiziaria e che verrà effettuato presso l’istituto di medicina legale di Caserta, dove è stata trasferita la salma.

Oreste Fontaniello era scomparso il 25 giugno, quando era uscito dalla sua abitazione in bici per recarsi in un suo appezzamento di terreno. Non vedendolo rincasare, i familiari avevano presentato denuncia alle forze dell’ordine e si erano rivolti anche alla trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”.