“Oh mia sirena del Tirreno”, Caterina Balivo si fa fatica all’in piedi: forme esagerate – FOTO

Caterina Balivo trascorre l’ennesima giornata d’estate da urlo sulla barca. Fa la differenza a largo delle coste del Tirreno: pazzesca.

In questo periodo stiamo assistendo a tutta una serie di scatti epici, immortalati tra forme e sensualità, proprie di una Caterina Balivo, mai così bollente prima d’ora.

La conduttrice della Rai è ancora ferma ai box, in attesa della chiamata che le cambierebbe le sorti di un destino professionale che non merita di restare ai margini, per lungo tempo.

La regina della tv, ex presentatrice di “Detto Fatto” ha scelto di proposito di defilarsi dal piccolo schermo, per curare gli interessi della famiglia e preservarli dalla minaccia Covid, incombente.

Ad oggi, la situazione sanitaria sembra in netto milgioramento e come è uscita allo scoperto per regalare al suo pubblico, un’estate da sogno, tra panorami mozzafiato e un fisico intramontabile, così potremmo rivederla già dal prossimo autunno, al timone di qualche programma di lusso

Caterina Balivo bagnata dal sole in barca: “tempesta” di cuori

