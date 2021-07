“Hai catturato l’essenziale”, Elisabetta Canalis in topless stende tutti – FOTO

Elisabetta Canalis ha steso tutti con un post che ha bloccato il web: in topless, l’ex velina offre uno spettacolo senza precedenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La splendida ex velina, che in questi giorni è tornata a Milano, non ha mancato di stupire i fan con uno scatto a dir poco clamoroso. Elisabetta Canalis, pur essendosi trasferita a Los Angeles ormai diversi anni fa, è ancora viva nella memoria del pubblico italiano. Impossibile, per i telespettatori, dimenticare i suoi stacchetti con Maddalena Corvaglia, o le pellicole che l’hanno vista protagonista. Arrivata nel capoluogo lombardo, la modella non ha perso tempo e si è lasciata immortalare senza veli. I fan, estasiati dalla visuale, non ci hanno pensato due volte e l’hanno immediatamente ricoperta di lusinghe e di apprezzamenti.

Elisabetta Canalis, la FOTO in topless stende tutti

