Incidente sul lavoro: giovane operaio perde la vita

A Cisterna di Latina un giovane operaio è morto mentre si trovava sul posto di lavoro a seguito di un incidente le cui cause ora sono al vaglio degli inquirenti.

Un incidente mortale quello avvenuto in un cantiere a Cisterna di Latina. L’ennesima morte sul lavoro che strappa via alla vita troppo presto un giovane lavoratore.

L’operaio stava eseguendo dei lavori edili all’interno di un complesso in via Bufalareccia. La dinamica dei fatti è ora al vaglio degli inquirenti. Al momento si sa esclusivamente che l’uomo sarebbe deceduto quasi nell’immediatezza a causa delle gravi ferite riportate.

Cisterna di Latina, giovane operaio muore sul posto di lavoro: indagano gli inquirenti

È ancora ignota la dinamica del sinistro a seguito del quale un giovane operaio è morto stamane sul posto di lavoro. Noto solo che le ferite riportate erano talmente gravi da non avergli lasciato scampo.

Si trovava all’interno di un complesso in via Bufalareccia quando sarebbe deceduto. A lanciare l’allarme alcuni colleghi che avrebbero chiamato il 118 accorso insieme alla Polizia locale e l’Ispettorato del lavoro.

Leggi anche —> Travolto da una porta mentre gioca a calcio: morto ragazzino di 12 anni

Stando a quanto riferisce la redazione di Fanpage, l’operaio sarebbe morto nell’immediatezza del sinistro. Ogni tentativo di rianimazione, operato dai sanitarsi, non sarebbe valso a nulla. Del giovane è stato dichiarato il decesso sul posto. Aperte, quindi, le indagini sul caso per cercare di comprendere quali siano state le cause che hanno portato alla morte dell’uomo.

Leggi anche —> Drammatico incidente in moto: morto ragazzo di soli 21 anni

L’intera comunità è rimasta sconvolta dalla tragica notizia. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia del ragazzo. Bisognerà ora attendere l’esito delle investigazioni per cercare di rintracciare anche eventuali responsabilità.

Purtroppo questo è l’ennesimo caso di morte bianca che si registra in Italia. Numerosi i decessi che avvengono sul posto di lavoro. I sindacati e le associazioni di categorie ormai da decenni si battono affinché la sicurezza venga valutata come una questione prioritaria.

Eppure nonostante i molti sforzi e l’impegno profuso, sul territorio nazionale continuano a registrarsi casi di questo genere.