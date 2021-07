Cristiano Malgioglio in lacrime per la tragica scomparsa: “Solo ora capisco tutto”

Cristiano Malgioglio ha rilasciato un’intervista a distanza di tempo dalla tragica scomparsa: “Ora si spiega tutto…”.

La tragica notizia rimbalzata pochi giorni fa ha sconvolto il mondo dello spettacolo e degli artisti. La scomparsa della regina della tv ha creato una ferita insanabile nel cuore di tutti, come un fulmine a ciel sereno.

Questa triste sensazione è stata avvertita anche dallo showman, Cristiano Malgioglio, ex gieffino e protagonista in diversi salotti televisivi, nelle vesti di opinionista di gossip.

Lui si che conosceva a molto bene e considerava Raffaella Carrà come una vera e propria sorella della tv. Tantissime le chiacchierate tra due dei volti più blasonati dello spettacolo. Dal telefono, in privato, agli studi televisivi, tra Cristiano e Raffaella esisteva un affiatamento senza precedenti.

La notizia della morte della bionda e simpaticissima conduttrice e cantante di diversi tormentoni, dal “Tuca Tuca” a “Ballo, ballo, ballo” ha lasciato improvvisamente un vuoto dentro in ciascuno dei vip che avevano condiviso con lei tanti bei momenti

Cristiano Malgioglio, racconto straziante su Raffaella Carrà: quel rimorso incancellabile…

La scomparsa di Raffaella Carrà ha lasciato Cristiano Malgioglio senza parole, in quanto ignaro della malattia, che la regina della tv ha sempre voluto tenere per sè ed evitare di essere ricordata con il broncio.

Il marito di Raffaella, Sergio Japino qualche giorno fa diede il triste annuncio che mai nessuno avrebbe voluto ascoltare. La scomparsa della conduttrice è stata come un vero e proprio colpo al cuore, proprio perchè nessuno, ne tantomeno Malgioglio era a conoscenza dei dettagli sulla malattia che da un momento all’altro avrebbe portato la Carrà lontano da questo mondo.

A rigor di logica aumentano i rimpianti e rimorsi, soprattutto per l’ex gieffino che appena un mese fa sentì a telefono la showgirl televisiva. L’ex gieffino si era sentito dire parole quasi nostalgiche, che al tempo vennero interpretate come ironiche e cordiali.

“Ti prego Cristiano quando arrivi tu la tv cambia colore, fai in modo che risulti sempre così…”. Oggi, a distanza di poche ore dalla triste notizia, l’opinionista tv ripensa a quelle parole e tuona: “Ora sì che si spiega tutto…”.

Quelle parole ancora oggi risuonano come un grido alla disperazione per Malgioglio, protagonista di un collegamento telefonico a “La Vita in diretta“, interrotto da un pianto a dirotto e dalla mancata forza di pronunciare anche solo una parola sulla Carrà, di cui siamo certi che il cantautore, una volta smaltita la delusione, conserverà un ricordo incancellabile, per i momenti trascorsi insieme.