La cantante in radio ha proposto un grandissimo successo della mitica Raffaella, i fan hanno proposto un’idea davvero geniale.

Amatissima da grandi e piccini grazie alle sigle dei cartoni animati che hanno caratterizzato per anni i pomeriggi di milioni di italiani, oggi Cristina D’Avena è ancora un’icona di stile e punto di riferimento con la sua voce melodiosa.

Tifosissima ha recentemente lanciato un nuovo album da poco che s’intitola proprio “Nel cuore il calcio” in cui le cinque canzoni sono prese dal noto cartone Holly e Benji. Non poteva scegliere momento migliore visti gli Europei 2020 in corso.

Momento d’oro dunque per lei che ha anche festeggiato il compleanno due giorni fa, ben 57 candeline che però non hanno smorzato la sua voglia di sorridere e mostrarsi radiosa al pubblico che la segue da anni.

Per l’occasione ha anche lanciato un tenero messaggio all’inimitabile Carrà che ci ha lasciato recentemente: “E’ stato un compleanno un po’ diverso dal solito…la scomparsa della grandissima Raffaella Carrà mi ha tremendamente sconvolta, ancora non ci credo anzi non voglio crederci…I vostri auguri e il vostro amore mi hanno riempito il cuore…Vi amo!”.

L’omaggio a Raffaella però non si è limitato a questo, vediamo cosa ha organizzato la cantante.

Cristina D’Avena canta “A far l’amore comincia tu”: apoteosi

Ieri in radio c’è stato un sommovimento strano: Cristina D’Avena ha canta “A far l’amore comincia tu”, omaggio a Raffaella Carrà a “Procediamo”.

Il celebre programma radiofonico va in onda tutti i giorni dalle 9 alle 12 su R101 ed è condotto da Fernando Proce, Regina e Sabrina Bambi. Proprio con queste ultime Cristina ha duettato il celebre successo della divina Carrà muovendosi sinuosa tra le note del noto brano di successo.

Maliziosa con un top rosa che le lasciava scoperte le spalle, nel video postato da lei la si vede accennare anche a qualche passo di danza mossa dalla melodiosità di tale successo musicale.

In moltissimi le hanno anche fatto una bella proposta: “Miticaaa. Perché non fai un CD con delle canzoni di Raffaella oppure ai tuoi concerti farai delle cover delle sue canzoni? 😍”. Accetterà?