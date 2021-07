Incidente stradale alle porte del comune: morto un uomo

Nella mattinata di oggi, un automobilista è morto in un incidente stradale avvenuto alle porte di Demonte, in provincia di Cuneo.

Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un uomo. Il sinistro, che ha coinvolto un’auto ed un tir per il trasporto merci, è avvenuto questa mattina alle porte di Demonte, in provincia di Cuneo. Ad avere la peggio il conducente della vettura per cui ogni tentativo di rianimazione da parte del personale medio, giunto su posto, si è rivelato inutile. Oltre ai soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Cuneo, incidente tra auto e tir alle porte di Demonte: morto un automobilista

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella mattinata di oggi, venerdì 9 luglio, un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a circa un chilometro dal centro abitato di Demonte, comune in provincia di Cuneo.

La vittima, di cui non si conoscono l’identità e le generalità, secondo quanto riportano la stampa locale e la redazione dell’agenzia Ansa, viaggiava alla guida della sua auto che, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia scontrandosi con un tir che trasportava merce della vicina azienda Acqua Sant’Anna-Fonti di Vinadio.

In pochi minuti, sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I sanitari hanno provato a rianimare l’automobilista, ma ogni tentativo non ha avuto successo. Alla fine lo staff sanitario si è dovuto arrendere costatandone il decesso.

Insieme ai soccorsi sono arrivati i carabinieri del comune Demonte che si sono occupati dei rilievi del caso per chiarire le dinamiche dello scontro. Dai primi accertamenti, riferisce l’Ansa, pare che la vittima possa essere stata colta da un malore alla guida prima di urtare il mezzo pesante.

Quello verificatosi questa mattina è l’ennesimo incidente mortale nel cuneese: dall’inizio dell’anno sono 22 le persone che hanno perso la vita sulle strade della provincia piemontese, di cui 4 solo nell’ultima settimana.