Elettra Lamborghini abbassa l’inquadratura e mostra gli slip, fan in estasi – FOTO

Elettra Lamborghini, in vacanza con il marito Afrojack, è più sensuale che mai: la foto in cui abbassa l’inquadratura e mostra gli slip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La cantante di “Pistolero“, in vacanza con il marito Afrojack, sembra stia vivendo delle giornate all’insegna del divertimento e del relax. Elettra Lamborghini e il dj si ritrovano infatti spesso a bordo piscina, ma anche in spiagge da sogno che fanno davvero invidia ai fan. In simili condizioni, l’opinionista de “L’Isola dei Famosi” non potrebbe di certo risparmiarsi in quanto a scatti bollenti. Di recente, tuttavia, la Lamborghini ha voluto confidare ai fan un “problema”, che non ha mancato di immortalare tramite il telefono. L’inquadratura, abbassandosi, è inevitabilmente caduta sugli slip della cantante: lo spettacolo è assicurato.

NON PERDERTI ANCHE —> Milly Carlucci, la frase più straziante: “Avrei voluto che ballasse per me”

Elettra Lamborghini, l’inquadratura mostra gli slip, fan in estasi – FOTO

Per vederla, vai su Successivo