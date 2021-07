La cantante, Elodie aumenta il volume della sensualità, con un selfie in primo piano da star male: i dettagli.

Per Elodie è arrivato il momento di fare sul serio. Per lei, a differenza delle altre dive del mondo dello spettacolo, l’estate ancora deve esplodere del tutto.

In realtà mancherebbe davvero poco al “rompete le righe”, al cospetto dell’ultima uscita in redazione, per un progetto di lavoro con Mahmood di cui non conosciamo neppure il minimo sindacale tra i dettagli.

Elodie, in quell’occasione aveva dato un po’ di “pepe” allo scatto in compagnia dell’ex vincitore di Sanremo con il singolo “Soldi“, immortalando una farfallina, poggiatasi sull’estremità del naso.

Non a caso parliamo di una ragazza tanto in gamba, quanto fortunata ad aver avuto successo in tv. Come in occasione dell’ultimo Sanremo 2021, dove era scesa dalle scale del palcoscenico dell’Ariston con un outfit da favola e la sua solita vena adrenalinica

Elodie favolosa in giardino: una bellezza da immortalare ogni giorno

