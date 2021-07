Fabio Fulco e quel dolce fagottino. La FOTO intenerisce milioni di fan

Fabio Fulco con il suo scatto ha intenerito milioni di fan, l’attore è felice come non mai ed è felice di farlo sapere a tutti. Di cosa si tratta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fulco (@fabiofulco)

Fabio Fulco è un noto attore della televisione italiana, nel tempo si è saputo imporre in un mondo difficile che però gli ha dato tantissimo. Il pubblico lo ama soprattutto per la sua semplicità, il suo aspetto e la sua enorme professionalità

La sua carriera è iniziata nel 1996 come modello, poi ha recitato in alcuni fotoromanzi per approdare in seguito sul grande schermo. Da poco tempo sta vivendo un momento magico che condivide con i suoi 107 mila follower di Instagram. Tutto è una scoperta e l’attore spesso si commuove per l’emozione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Noi felici con te”, Giulia Valentina e la FOTO che piace tanto ai fan. Di cosa si tratta?

Fabio Fulco da poco tempo è diventato padre, l’attore è molto emozionato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fulco (@fabiofulco)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Kate Middleton e quegli sms segreti, cosa ne penserà William?

L’attore Fabio Fulco, 50 anni, è diventato per la prima volta grazie alla sua compagna Veronica Papa, 25 anni. L’incubo più grande di Fulco, ovvero restare solo a vita, non si è avverato.

Veronica è una modella e imprenditrice, ed ha dato alla luce una bellissima femminuccia. Quando Fabio ha saputo che sarebbe diventato padre ha pianto per tre giorni dalla gioia, il suo più grande desiderio si stava avverando. Stava per stringere tra le sua braccia un mini bebè. Da poco tempo Fabio è padre, ha annunciato il lieto evento con un post molto sentito su Instagram: “Ho atteso, ho lottato, ho immaginato, ho sognato, ho sofferto, ho creduto di non farcela, ho pianto, ho pregato, ho pregato, ho pregato!!!! Grazie DIO mio x questo dono. Mi hai fatto incontrare un angelo ed é iniziata la FAVOLA…..e come nelle favole più belle non poteva mancare una principessa……Domenica mattina é arrivata AGNES!!”.

L’attore è davvero stregato ed innamorato dalla piccola Agnes, che coccola in ogni momento della giornata. La foto che ha pubblicato poche ore fa ha intenerito il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fulco (@fabiofulco)

I due sono entrambi a letto, la piccola dorme e lui la veglia come un guerriero pronto a tutto per la sua principessa. La foto ha intenerito moltissimi cuori, in tanti hanno commentato lo scatto di papà Fabio che si gode la compagnia della sua piccolina.