“Non metto molte foto”, “Credimi, bastano”: Federica Pellegrini come non l’avete mai vista – FOTO

Federica Pellegrini, che si sta allenando per le Olimpiadi di Tokyo, ha postato uno scatto davvero strepitoso: in pochi minuti è trionfo di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini si sta allenando duramente in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la campionessa di nuoto si tratterebbe dell’ennesimo traguardo nella sua carriera professionale, che l’ha vista guadagnare ben cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi. I giochi, che si disputeranno nel periodo tra il 23 luglio e l’8 agosto, la vedranno gareggiare nelle vesti di campionessa in carica nei 200 m stile libero. Con ogni probabilità, quelle di Tokyo saranno anche le sue ultime Olimpiadi. Per questo motivo, l’atleta si sta allenando duramente e sta cercando di dare il massimo nella preparazione: l’ultimo scatto postato tramite Instagram è la prova della sua dedizione e dell’amore per lo sport che l’ha resa celebre.

NON PERDERTI ANCHE —> Elettra Lamborghini abbassa l’inquadratura e mostra gli slip, fan in estasi – FOTO

Federica Pellegrini come non l’avete mai vista – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

NON PERDERTI ANCHE —> Milly Carlucci, la frase più straziante: “Avrei voluto che ballasse per me”

Federica Pellegrini si sta allenando duramente per dare il massimo nel corso delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come annunciato ieri dal governo giapponese, le gare degli atleti si svolgeranno in assenza di pubblico. Una decisione che sicuramente porterà dei benefici in termini sanitari, ma che potrebbe compromettere l’umore e la prestazione dei partecipanti. Fortunatamente, per la Pellegrini, il problema sembrerebbe non porsi. La nuotatrice ha infatti disputato ben 6 Olimpiadi, e pertanto è una veterana in questo campo: gestire le emozioni è un’abilità che ha affinato con l’esperienza.

Tramite l’ultimo scatto, Federica si è scusata con i fan per essere molto assente in questo periodo. “Non sto mettendo molte foto perché il momento è quello che è…“, ha spiegato con ironia la nuotatrice, che nella foto è distesa nel letto e sembra accusare notevolmente la stanchezza. I suoi fan, fieri di lei e al contempo ammaliati dalla sua bellezza, l’hanno immediatamente rassicurata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

“Credimi, bastano e avanzano” – ha affermato un utente, seguito a ruota da altri – “Orgoglio nazionale“, “Regalaci quest’ultima emozione“. Il post della Pellegrini ha totalizzato oltre 12mila likes.