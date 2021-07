Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ultimo scatto ha ricevuto una pioggia di likes

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social da oramai un po’ di anni. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2018, la sua vita è totalmente cambiata e ad oggi ha tantissimi fans che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Ma è dopo la sua partecipazione all’ultima edizione che le cose per lei sono notevolmente migliorate: stavolta nella casa ha ritrovato se stessa ma soprattutto ha trovato anche quell’amore che ha tanto inseguito e sognato per molti anni. Anche sui social il suo seguito aumenta ogni giorno sempre di più a dismisura e i numerosi likes che colleziona ne sono la prova più evidente.

Giulia Salemi manda in tilt il web con un bikini mozzafiato: sempre più bella

Giulia quest’estate è felice e realizzata come non mai, ha accanto a lei Pierpaolo Pretelli – l’ex velino di Striscia la Notizia che ha conosciuto nella casa – e ha davanti un futuro e una carriera tutta da vivere. Dopo il Salotto Salemi che ha riscosso un grandissimo successo su Mediaset Play, ha anche lanciato una linea di costumi che sta sfoggiando in queste settimane di caldo opprimente. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, infatti, indossa un bikini mozzafiato di un colore rosso acceso mentre è a bordo piscina. Ai piedi, dei meravigliosi tacchi a spillo che si abbinano al costume.

Giulia ogni giorno su Instagram è sempre più amata e più seguita: l’ultimo scatto ha ricevuto tantissimi likes e i commenti non si sprecano. Tutti complimenti per una delle influencer più belle d’Italia.