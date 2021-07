Tutti sono pazzi di Giulia Valentina, l’influencer diventata famosa anche grazie alle sue wave. Non passa un giorno senza un suo post, i fan sono felicissimi per lei. Perchè?

Giulia Valentina è nata a Torino nel 1990, i suoi genitori sono degli imprenditori originari della Sicilia. A 17 anni la giovanissima modella si è trasferita in Francia per imparare la lingua e dopo il diploma si è iscritta all’Università Cattolica di Milano per studiare Economia.

Giulia ha moltissime passioni, in primis ama da morire le sue piccolissime chihuahua, Guè e Chew sono delle star tanto quanto la padrona o forse ancor di più. Ama tanto viaggiare ed infatti nel 2017 ha organizzato un road trip in America, Giulia è molto amica dell’influencer Paola Turani e Tess Masazza.

In molti si ricordano di Giulia anche perchè è stata l’ex fidanzata del cantante rapper Fedez (ora marito di Chiara Ferragni), ma la sua relazione con il cantante è stata un piccolo particolare. Giulia deve la sua notorietà solo a se stessa.

Giulia e la nuova casa, tutti i fan sono dei suoi “coinquilini”

Giulia Valentina è molto seguita su Instagram, dove vanta un seguito di 921 mila follower, la modella ed influencer è una persona molto semplice, schietta e solare. Grazie a questo suo carattere espansivo, divertente ed autoironico è riuscita a conquistare veramente tutti.

Giulia pubblica molto spesso sul social, oltre a scatti bellissimi anche moltissime stories, i suoi fan nell’ultimo periodo sono stati impegnati virtualmente con la nuova casa dell’influencer. Tutti hanno partecipato ai lavori (ancora in corso), all’arredamento (quasi terminato) e al trasloco.

Poche ore fa Giulia ha pubblicato un bellissimo scatto che la ritrae sul balcone di casa sua, la modella ama molto quest’abitazione, perfetta per le sue piccole amiche a quattro zampe e per tutte le sue cose. Giulia è illuminata dal tramonto ed è bellissima.

Tutti i suoi follower come sempre hanno parole dolci per la loro beniamina, qualcuno scrive “Sei bellissima”, mentre qualche altro, sapendo di quanto Giulia abbia investito in quest’appartamento scrive “Noi felici con te” in risposta al post dell’influencer.