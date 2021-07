Kate Middleton e quegli sms segreti, cosa ne penserà William?

Sono stati resi noti gli sms che Kate Middleton si scambiava con una persona molto vicina alla Royal Family. Cosa ne penserà l’erede al trono William?

Kate Middleton è la moglie del principe William (erede al trono d’Inghilterra dopo suo padre Carlo, figlio della regina Elisabetta II). La duchessa si è mossa in sordina inviando sms ad una persona molto vicina della Royal Family, ma cosa c’è scritto in questi messaggi? E soprattutto a chi sono indirizzati?

Kate è stata scoperta e chissà cosa avrà da dire William. La duchessa è molto amata fagli inglesi, in alcuni casi è stata anche paragonata alla compianta Lady Diana, madre di William venuta a mancare qualche anno fa a causa di un violento incidente.

La duchessa è sempre sorridente, felice di aiutare e disponibile con tutti. In questo caso però forse si è messa nei guai.

Quei messaggi di Kate e Meghan Markle, per far riappacificare William ed Harry

Secondo una fonte molto vicina alla Famiglia Reale, tra Kate e Meghan c’è stato uno scambio di messaggi finalizzati alla pace tra William ed Harry. Le due donne hanno confabulato e cercato di architettare un piano per appianare i dissapori e ricucire la ferita.

Kate avrebbe anche mandato un pensiero a Lillibet Diana (secondogenita di Meghan ed Harry), i rapporti tra le cognate sembrano essere ricuciti ed il litigio furibondo sui vestiti delle damigelle per il matrimonio di Meghan ed Harry sembra essere dimenticato.

Ora per il bene dei mariti si pensa ad altro. Come fare per riportare la pace in casa della Famiglia Reale? Le donne sembrano essersi coalizzate e chissà se il loro piano funzionerà.

I rapporti tra i due fratelli sono molto tesi da diverso tempo, anche la Regina Elisabetta II sta cercando di riportare la pace tra i suoi nipoti e tutti sperano che almeno lei riesca nell’impresa.