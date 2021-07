Matilda De Angelis, lezioni di eleganza e sensualità su Instagram. Icona di stile nell’ultima foto pubblicata, l’outfit strepitoso evidenzia le sue gambe perfette: stratosferica

Giovane, brava e carismatica ai livelli di pochi memorabili eletti nel mondo del cinema, Matilda De Angelis ottiene importanti risultati fin dall’esordio nella recitazione. Le indiscutibili doti dell’attrice, già pluripremiata, le permettono di conquistare numerose importantissime parti. Quella più celebre tra le recenti, nella serie HBO “The Undoing – Le verità non dette“, dove recita accanto agli attori internazionali Hugh Grant e Nicole Kidman.

Sempre nel 2020, partecipa con Elio Germano al film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, per cui ottiene il prestigioso “David di Donatello” come miglior attrice non protagonista. Segue la sua richiesta presenza sul palco dell’Ariston, come co-conduttrice in una delle serate del “Festival di Sanremo” al fianco di Amadeus, dove sfoggia anche le sue capacità di intrattenimento.

I successi dell’attrice si susseguono, e anche su Instagram rispecchia la sua popolarità: il suo profilo è seguito da 637 mila followers, con i quali condivide scatti della sua affascinante e mai scontata bellezza. L’ultima pubblicata è pura essenza di seduzione, in un outfit che celebra il suo charme.

Matilda De Angelis, sensualità e fascino

Una nuova icona di stile firmata Prada, Matilda De Angelis incanta il web con la sua bellezza e una ricercata eleganza, dove il carisma padroneggia. Il look è composto dall’abito chemisier a righe in azzurro e bianco, fantasia perfettamente in pendant con le sabot a punta iper seducenti, il tutto abbinato al classico intramontabile della borsa Prada Galleria in pelle cammeo.

La classe sopraffina dell’attrice è esibita in una serie di scatti mozzafiato, dove la visione delle gambe perfette concentra l’attenzione. Sofisticata sensualità e charme inaudito, queste le caratteristiche dell’attrice, che con la sua bellezza conquista i fan: “Splendida come sempre“, “Innamorato sempre di più di te“, “Bella come una dea“.

Tripudio di like per l’attrice, che continua a distinguersi per il suo fascino unico e irripetibile.