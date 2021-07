Mediaset. Dopo la Marcuzzi e la D’Urso, altra presentatrice scontenta. Guai in vista

Mediaset. La presentazione del palinsesto dell’azienda di comunicazione di Cologno Monzese ha fatto storcere il naso a qualche volto storico dell’emittente privata

Vita difficile per i volti storici dell’azienda di comunicazione televisiva Mediaset. La notizia più sconvolgente, arrivata in concomitanza della presentazione del palinsesto per la nuova stagione autunnale, è stata quella riguardante l’addio definitivo della presentatrice Alessia Marcuzzi.

Lei stessa, dopo una carriera durata 25 anni come dipendente dell’emittente di Cologno Monzese, ha scritto poche parole su Instagram in cui ha dichiarato di non riuscire più a immaginarsi nei programmi che le venivano proposti.

Non è l’unica ad aver incassato un’amara delusione. Barbara D’Urso ha subito un imponente ridimensionamento del suo ruolo con la cancellazione di “Live Non è la D’Urso” e “Domenica Live”. Sostituita da trasmissioni condotte da Anna Tatangelo e Silvia Toffanin, la presentatrice napoletana sarà al timone unicamente di “Pomeriggio 5”.

“Quel tipo di infotaiment a 360 gradi, che va dalla cronaca alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso. Abbiamo deciso, pensando di interpretare ciò che il pubblico percepisce, di cambiare squadra” – ha precisato l’amministatrore delegato Pier Silvio Berlusconi.

Mediaset: una terza presentatrice scontenta dei cambiamenti

Una terza persona sicuramente non sarà troppo felice dei cambiamenti che Mediaset ha previsto per il prossimo futuro.

Tornerà, a grande richiesta, un reality portato in auge da Paola Perego nei primi anni duemila: “La Talpa”. Il format prevede la competizione di un gruppo di vip che dovranno smascherare un sabotatore (una talpa, appunto) che si nasconde in incognito tra di loro. La riedizione vedrà a luce nella primavera inoltrata del 2022, successivamente al termine de “L’Isola dei famosi”.

Proprio quest’ultimo show potrebbe essere fortemente ridimensionato. Ecco dunque il motivo che non farà troppo piacere alla conduttrice Ilary Blasi. L’ultima edizione del reality di sopravvivenza che ha avuto luogo nelle spiagge dell’Honduras non è andato troppo bene in termini di ascolti.

Molti puntano il dito contro la scelta poco felice del cast, composto tendenzialmente di personaggi poco conosciuti o che hanno dato scarso spettacolo durante la messa in onda del programma.

Nulla si può dire, invece, dell’operato della Blasi che ha fatto un ottimo lavoro. “La Talpa” andrebbe a mettere una toppa qualora “L’Isola dei famosi” dovesse arrancare nuovamente; addirittura indiscrezioni parlano di una probabile cancellazione definitiva del format.