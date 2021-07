Milly Carlucci, il triste retroscena sul divorzio con il marito Angelo: fan spiazzati

La bella e solare conduttrice, Milly Carlucci ha raccontato quel triste aneddoto sul divorzio dal marito: cosa accadde allora.

Meglio conosciuta come uno dei volti dello spettacolo più apprezzati e simpatici della tv, Milly Carlucci ha raccontanto un triste retroscena sulla sua vita sentimentale.

La conduttrice tv, divisa durante la carriera, tra Mediaset e Rai non ha mai mostrato segni di cedimento, dimostrando a tutti professionalità e qualità. Da un po’ di anni a questa parte, la vediamo protagonista al timone di “Ballando Con Le Stelle”. Anche se è impossibile ricordare tutti i successi in tv della “Miss”, risalenti agli anni ’80.

Grazie all’intraprendenza e la dedizione al lavoro ha saputo farsi apprezzare ovunque, anche in amore dove le cose, attualmente vanno a gonfie vele. Il passato però ha riservato a Milly momenti difficili, soprattutto di coppia con il marito, Angelo, di cui ne ricorda uno in particolare che le ha provocato enorme sofferenza

Milly Carlucci racconta ciò che mai nessuno avrebbe voluto ascoltare

Considerata da tutti come l’eterna ragazzina della tv, Milly Carlucci ha sempre dimostrato di amare il suo lavoro, come pochi altri. Anche per questo motivo, la regina assoluta della Rai è stata sempre apprezzata, dovunque è andata.

La propensione al lavoro, il sorriso, la delicatezza di una nobil donna, con il passare del tempo hanno contagiato anche l’attuale marito, Angelo, dal quale, Milly ricorda con un certo dispiacere un aneddoto di coppia che ha spiazzato tutti i suoi fan, indistintamente.

Milly e Angelo sono sposati dal 1985 e insieme hanno coronato il sogno d’amore, portando alla luce due figli, Angela e Patrick. La coppia si definisce molto diversa da un punto di vista attitudinale, ma si sa che in questi casi, gli opposti si attraggono e limitano al massimo i litigi e le incomprensioni.

Tutto bene quel che finisce bene? No!.. e categorico. Tra loro si ricorda un triste retroscena, legato al desiderio della Carlucci di dare alla luce il terzo figlio, ma il marito non era affatto d’accordo. Da quì maturò l’idea del divorzio, arricchita come se non bastasse, dai quotidiani gossip, di aspetti imprenditoriali.

Anche da questo punto di vista, marito e moglie hanno dovuto dimostrare fortezza e credibilità nel loro rapporto, contrariamente a quanto indicato sui giornali.

Addirittura Milly Carlucci e Angelo si sono trovati a che fare con la Polizia Postale, a causa di un coupon truffa che per un “pelo” non li avrebbe raggirati e di conseguenza creato altri dissapori tra una coppia, che in realtà non è mai stata in bilico.