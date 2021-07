Naya Rivera, un anno dopo: il gesto del cast di Glee in memoria dell’attrice

Naya Rivera, ad un anno dalla morte gli ex colleghi della serie televisiva “Glee” la ricordano con un gesto toccante.

Era l’8 luglio 2020 quando Naya Rivera, la carismatica Santana Lopez della serie televisiva “Glee”, scompariva tra le acque del lago Piru senza lasciare traccia. Inutili i tentativi di rintracciarla portati avanti dalla famiglia e da molti ex colleghi: il corpo dell’attrice fu ritrovato sul fondo del lago pochi giorni più tardi. Secondo le ricostruzioni della polizia, sarebbe affogata nel tentativo di mettere in salvo il figlio Josey, di quattro anni, insieme al quale stava trascorrendo una tranquilla giornata di vacanza.

A distanza di un anno dai tragici avvenimenti di quell’8 luglio, la morte di Naya Rivera lascia un vuoto incolmabile nel cuore di quanti l’hanno amata, davanti – e soprattutto dietro – le telecamere. In una giornata così particolare, alcuni ex colleghi del cast di Glee hanno voluto renderle omaggio.

Naya Rivera, un ricordo indelebile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Morris (@heatherrelizabethh)

“Tomorrow is not promised” / “Il domani non è garantito”

È con un tatuaggio sul retro dell’avambraccio che Heather Morris (Brittany S. Pierce, nella serie televisiva americana) ricorda Naya Rivera. Fidanzate – e poi sposate – sul set, amiche di tutta una vita dentro e fuori dallo schermo, madri di tre figli cresciuti insieme; Heather e Naya erano inseparabili e lo sono rimaste anche dopo la morte di quest’ultima. La frase incisa sulla pelle della ballerina è tratta da uno degli ultimi post della Rivera ed esprime tutto lo sconcerto nel realizzare quanto fragile ed imprevedibile possa essere la vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jenna Ushkowitz (@jennaushkowitz)

Anche Kevin McHale e Jenna Ushkowitz, rispettivamente Artie e Tina di Glee, hanno onorato l’amica con due tatuaggi in sua memoria. L’attrice si è tatuata un fiocchetto poco sopra il gomito, mentre il collega ha ora un ape sul braccio, in ricordo del famoso “Queen Bee” con cui era solito chiamare la Rivera. Matthew Morrison (Professor Shuester), Chris Colfer (Kurt) e Lea Michele (Rachel) si sono uniti al cordoglio generale.