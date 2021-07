La bellissima ex gieffina ha pubblicato uno scatto dove in primo piano c’è il suo fisico statuario. Una bellezza incredibile!

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato uno scatto su Instagram mettendo in mostra il suo fisico perfetto.

Dopo la sua esperienza nell’ultima edizione del ‘’Grande Fratello vip’’ si è messa in mostra per la sua personalità E il suo modo di fare che ha conquistato sia i coinquilini che il pubblico da casa.

Ha deciso di abbandonare le mura di Cinecittà solamente per tornare da suo figlio Nathan avuto dal matrimonio con Flavio Briatore.

Alfonso Signorini, infatti, aveva annunciato un prolungamento del reality show che ha raggiunto poi il record di sei mesi, dunque se Elisabetta fosse rimasta nella casa più spiata d’Italia avrebbe dovuto trascorrere il Natale lontano dalla sua famiglia.

Nonostante non sia arrivata fino alla fine del reality show è riuscita comunque a conquistare la simpatia di tutti che la ricordano come una delle concorrenti più amate del ‘’Grande Fratello vip’’.

Ora è impegnata nella conduzione di ‘’Battiti live’’, programma musicale estivo del quale è al timone da diverse edizioni.

Un venerdì sera da far perdere i sensi

In questo post sfoggia un vestitino cortissimo che mette in mostra le sue gambe perfette. Un fisico statuario quello della bella calabrese che resta sempre uno dei più invidiati sulle passerelle di moda che calca.

Nella didascalia del post scrive Friday night e si lascia immortalare in due scatti dove indossa un vestitino che brilla argentato, Nella prima foto è in piedi, dando risalto al suo fisico longilineo, mentre nel secondo è seduta con le gambe accavallate sensualissime e un lato A in primo piano che tiene incollato lo sguardo dei followers.

In questo scatto l’ex moglie di Flavio Briatore si trova a Montecarlo, città in cui vive insieme a suo figlio Nathan. Inutile dire che viene inondata d’affetto e messaggi di complimenti sotto il suo post ricevendo migliaia di like e commenti dal suo 1.000.008 di follower che la seguono costantemente.

Elisabetta Gregoraci è molto attiva su Instagram e pubblica continuamente scatti che risaltano la sua proverbiale bellezza e Instagram stories dove racconta la sua quotidianità.