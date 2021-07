“Pazzesca amore”, Antonella Fiordelisi il micro bikini è illegale, un fisico da andarne fieri: fenomenale – FOTO

La showgirl, Antonella Fiordelisi fa sognare ad occhi aperti, appena uscita dall’acqua. E’ come non avere il costume: semplicemente illegale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

I fan di Instagram hanno esordito attraverso commenti appropriati alla performance di Antonella Fiordelisi, che rasenta i limiti della perfezione da un punto di vista fisico.

Continua dunque l’estate “bollente” della web influencer, sempre più pazzesca, ovvero la numero uno in assoluto in questo periodo. La blogger salernitana è particolarmente ispirata tra scatti fulminei in barca e a largo della costa, da svenire all’istante.

Negli ultimi mesi, la Miss del momento sembrerebbe essere riuscita a conquistare il cuore di uno dei personaggi più criticati de L’Isola dei Famosi. Parliamo di Akash Kumar, insieme al quale si registrano incontri in segreto.

Tuttavia nessuno dei due interessati si è sbilanciato sulla conferma, al momento, ma presto lo scoop che circola tra gli inserti dei quotidiani di gossip potrebbe presto diventare realtà

Antonella Fiordelisi come una sirena appena uscita dall’acqua: pazzesca

