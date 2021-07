Il 9 luglio si sono tenuti i funerali di Raffaella Carrà presso la chiesa dell’Ara Coeli. Un ultimo saluto per la regina del Pop

IL SERVIZIO SUI FUNERALI A RAFFAELLA CARRA’ NEL NOSTRO TG

Oggi per l’Italia è stata una giornata particolare, il mondo dello spettacolo si è stretto attorno al dolore dei familiari di Raffaella Carrà e Piazza del Campidoglio si è riunita per porgerle un ultimo saluto.

Molti fan e tanti personaggi della televisione erano presenti al funerale dell’artista che si è svolto presso la Chiesa dell’Ara Coeli. Una bara semplice di legno e nulla più. Raffaella era una donna umile e nobile d’animo.

Addio a Raffaella Carrà: il messaggio di Milly Carlucci

Tra i presenti al funerale, anche Milly Carlucci che con eleganza e leggerezza ha voluto lasciare un messaggio alla sua collega.

“Lei quando ha iniziato ballava e cantava ed era meravigliosa, poi dopo è diventata una presentatrice, protagonista dei suoi programmi, un direttore artistico – ha affermato la presentatrice commossa ai microfoni di Yeslife – ha ricoperto gli stessi ruoli dei colleghi uomini e con grande maestria”.

Milly Carlucci e Raffaella Carrà non erano amiche intime fuori dall’ambito lavorativo e la conduttrice ha rivelato di avere un rimpianto: “Ci siamo sempre viste in occasione pubbliche, vorrei dire che l’avrei voluta avere ballerina per una notte ma non mi è mai riuscito – ha svelato – ultimamente l’avevo chiamata per Il cantante mascherato ma lei non ha risposto, era febbraio e temo che fosse già malata”.

L’artista è stata e rimarrà un punto di riferimento per la televisione italiana che in questi giorni piange la sua morte, inaspettata per tutti. Grazie alla sua bravura e al suo talento, si è fatta conoscere da generazioni e generazioni unite da un immenso dolore.

Milly Carlucci in un post su Instagram ha anche proposto di intitolare l’Auditorium Rai del Foro italico alla Raffa nazionale che con le sue canzoni, le sue performance ha fatto sorridere tutti. I fan continueranno a ballare con lei e la ascolteranno nei momenti più bui, perché con la Carrà splende sempre il sole.

