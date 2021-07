Raffaella Carrà: l’ultima vittoria della diva scomparsa, la più importante

Raffaella Carrà. Quali sono stati i programmi che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di ascolti e percentuali di share nella serata di giovedì 8 Luglio 2021? Scopriamolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Continua la scia di tributi televisivi alla diva scomparsa, Raffaella Carrà, che ci ha lasciato il 5 Luglio scorso. Su Rai Tre è andato in onda il programma “A raccontare comincia tu”, serie d’interviste a personaggi celebri che hanno aperto la loro anima alla “Raffa nazionale”, i cui funerali saranno celebrati a Roma.

La concorrenza più accesa arriva in casa. Rai Uno ha proposto la fiction “Doc Nelle tue mani – L’errore”, con un intenso Luca Argentero. Su Rai Due abbiamo potuto vedere “Squadra Speciale Cobra 11” (Stagione 25, episodio 5). Come avrà risposto Mediaset? Canale 5 ha trasmesso “Viaggio nella Grande Bellezza – Assisi e Orvieto”: Cesare Bocci ci invita a scoprire le meraviglie del nostro paese. Il grande cinema è di casa su Italia Uno con il primo capitolo della saga “Fast And Furious”. Rete Quattro sazia la nostra fame di calcio dovuta ai campionati EURO 2020. É andato in onda un grande, simpaticissimo cult: “L’allenatore nel pallone” con uno strepitoso Lino Banfi.

Ascolti tv: chi è il vincitore di giovedì 8 Luglio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Gli italiani non dimenticheranno mai Raffaella Carra. “A Raccontare Comincia Tu” su Rai Tre, nella puntata dedicata a Fiorello, ha vinto gli ascolti di ieri, 8 Luglio, con 2.571.000 spettatori pari ad uno share del 13.7%.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Reazione a catena”, programma fermo: la decisione della Rai

Secondo posto per Rai Uno e la fiction “Doc Nelle tue mani – L’errore”, che ha coinvolto 2.169.000 spettatori pari al 12.9%.

Segue Canale 5 con “Viaggio nella Grande Bellezza: Assisi e Orvieto”: 1.318.000 spettatori pari all’8.3% di share.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Reazione a catena”, programma fermo: la decisione della Rai

Continua a piacere il film del 2001 “Fast and Furious” che su Italia Uno ha intrattenuto 964.000 spettatori (5.5% di share).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da movieringslover (@movieringslover)

Fanalino di coda Rai Due con “Squadra Speciale Cobra 11” che ha totalizzato un ammontare di 870mila spettatori pari al 4.8% di share. Chiude Reta Quattro con il sempreverde ma datato “L’allenatore nel pallone”: ha interessato 845.000 spettatori con il 4.9% di share.