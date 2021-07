Elisa Isoardi ha fatto impazzire tutti con uno scatto su Instagram in cui ha sfoggiato un mini dress. I fan sono rimasti senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Luminosa, bellezza mozzafiato e fascino a non finire. Elisa Isoardi continua a stupire i fan suoi social mostrandosi in scatti incredibili. Sono 610 mila i follower che la seguono sulla sua pagina Instagram dove condivide attimi di vita personale e professionale. Conduttrice e showgirl, 38 anni, l’ex naufraga dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” è molto apprezzata dal pubblico che ha conquistato negli anni con la sua bellezza e il carisma. Sorriso luminoso, simpatia e temperamento positivo, la Isoardi ha conosciuto la fama a seguito della partecipazione a “Miss Italia” per poi assumere le vesti di presentatrice nel format “La prova del cuoco”. Poi è entrata nel cast di “Ballando con le stelle” e successivamente nel game-show di Ilary Blasi negli scorsi mesi.

Elisa Isoardi: il vestitino corto manda in tilt i fan

