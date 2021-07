Spice Girl, “Wannabe” compie 25 anni: tre curiosità sulla hit degli anni ’90

Tanti auguri a “Wannabe”, la hit delle Spice Girl compie 25 anni: tre curiosità sulla canzone che ha segnato una generazione

I nati negli anni ’80 si sentono sempre un po’ vecchi quando ascoltano con nostalgia e quel pizzico di spensieratezza dei loro 14 anni “Wannabe” delle Spice Girl. Ripensano a feste di compleanno in cui si sono divertiti e magari hanno ricevuto per regalo proprio l’ambito CD delle cinque ragazze della girl band di Londra, la prima affermata a livello mondiale.

Nel nostro Paese riscossero un enorme successo e quando decisero di dividersi e ognuna di loro prendere la propria strada da solista un po’ tutti noi ci siamo rimasti male, pensando che le Spice non potevano farci questo. Ci siamo rattristati ma abbiamo continuato a ballare in estate e anche durante le vacanze natalizie a ritmo della loro musica elettrizzante.

Le curiosità su “Wannabe” delle Spice Girl

La prima curiosità su “Wannabe” è che il video della canzone, girato al “Midland Grand Hotel” di St. Pancras, doveva invece essere registrato a Barcellona ma Johan Camitz, il regista, non ottenne i permessi. Forse non tutti sanno che Victoria Adams, seppur presente nella clip della hit, non canta nemmeno una strofa. Due anni dopo, nel 1998, quando Geri ha lasciato le Spice Girl, lei si è presa il suo posto. Il pezzo è stato scritto da Richard Stannard e Matt Rowe (autori, tra le altre, di “Spice Up Your Life”) insieme a tutte e cinque le ragazze della girl band. Proprio Stannard ha confessato: “Eravamo in sette seduti sul pavimento in questa piccola stanza. Ognuno aveva il suo ruolo”.

“Geri si concentrava sempre sulla melodia principale, anche se tutti partecipavano con melodie e testi… Avevamo tre o quattro microfoni e registravamo tutto, poi sceglievamo i pezzi che ci piacevano e li facevamo sentire, ha concluso l’autore.