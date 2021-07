“Siete delle m***e”, Tommaso Zorzi a ruota libera, non si salva nessuno

“Siete delle m***e”, Tommaso Zorzi a ruota libera contro easyJet: l’influencer era furioso e ci è andato giù pesante con le critiche

Tommaso Zorzi sembra proprio aver trascorso una giornata infernale, complice anche un volo non particolarmente confortevole. Attraverso una serie di Instagram stories, il vincitore del “Grande Fratello Vip” si è scagliato duramente contro la compagnia aerea easyJet, che ha rimproverato con toni non proprio lusinghieri. “Non mi spiego perché mi ostini a voler riprendere un volo easyJet, perché credo che siano la compagnia peggiore del mondo“, ha esordito Zorzi, raccontando ai fan i dettagli dell’inconveniente che ha stravolto la sua giornata.

“Siete delle m***e”, Tommaso Zorzi a ruota libera, non risparmia nessuno

Tommaso Zorzi, attraverso una serie di Instagram stories, ha raccontato ai fan uno spiacevole episodio legato al suo volo odierno. L’influencer, che aveva portato con sé un bagaglio che superava gli standard di peso, è stato messo di fronte a due opzioni: prendere un altro bagaglio che rispettasse il peso massimo trasportabile, oppure pagare interamente il peso della sua valigia, che superava il limite consentito di 10 kg. Zorzi, che ha scelto la seconda opzione, è rimasto interdetto di fronte al costo dell’operazione.

“Ho scelto di spedire la mia valigia… 240 euro!” – ha esclamato Tommaso, completamente sconvolto per l’accaduto – “A voi sembra normale che ho pagato il bagaglio più del volo?“. L’influencer, che non si sarebbe mai aspettato una simile spesa, si è rivolto senza troppi giri di parole alla compagnia aerea, apostrofandola con toni alquanto coloriti: “EasyJet, ve lo dico dal profondo del cuore, siete delle m***e“. Le lamentele di Zorzi non sono affatto terminate qui: nelle stories successive, il 26enne ha avuto da ridire anche sul personale.

“Il tutto è stato condito da una signorina al desk che era tutto un programma…“, ha chiosato l’influencer. Senza dubbio, la giornata di oggi non è stata certamente delle migliori per Tommaso.