Il 55enne era capo tecnico del reparto di Radiologia del “Giovanni XXIII”, la malattia che lo aveva colpito non gli ha lasciato scampo.

La sciagura ha colto di sorpresa non solo la famiglia ma anche tutto il personale del “Giovanni XXIII” di Monastier dove il 55enne lavorava da oltre vent’anni.

Eugenio Zanon è morto due giorni fa a seguito di una grave malattia che lo aveva colpito alcuni anni fa e che aveva però sempre affrontato a testa alta e grande coraggio.

L’uomo nella struttura aveva in mano tutta l’organizzazione del personale e tecnica del reparto di radiologia di Monastier, a Treviso, e collaborava attivamente con il primario e i colleghi anche con i numerosi open day che le scuole organizzavano proprio a titolo informativo.

“Abbiamo trascorso insieme 40 anni – racconta il dottor Di Toma – ci conoscevamo da quando frequentava la scuola tecnica e io ero il suo docente. Poi il tempo ci ha fatto diventare colleghi. Persona di cuore, con la sua morte si è creato un vuoto enorme”.

Le nozze con la moglie e poi la morte: Eugenio aveva scelto la vita

Eugenio, fratello di Massimo, Consigliere Comunale a Treviso, è stata una persona che ha saputo combattere la malattia con estrema grinta. Lo ha fatto anche per la compagna Stefania a cui ha voluto regalare un sogno quando ha capito che non ce l’avrebbe fatta.

Fino all’ultimo progettava di potersi sposare in municipio con la sua amata compagna di una vita, anche lei dipendente della Casa di Cura di Monastier. Gli è stata accanto come un angelo custode in questo cammino difficile e insieme lunedì mattina 5 luglio, si sono scambiati gli anelli.

Lo hanno fatto nella stanza dell’ospedale in cui trovava davanti al fratello Massimo e alla moglie e al dottor Di Toma e alla moglie che hanno fatto da testimoni. I funerali si svolgeranno sabato 10 luglio alle ore 9.45 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Treviso, città dove abitava con la famiglia.