“Amazing”, Valentina Ferragni: la sensuale spaccata a testa in giù – VIDEO

Valentina Ferragni ha condiviso un video mentre esegue un perfetto esercizio di pole dance con tanto di spaccata molto sensuale a testa in giù

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La influencer Valentina Ferragni è super sensuale mentre esegue alla perfezione alcuni esercizi di pole dance, la disciplina della danza che si compie con l’ausilio di un palo. La bellissima sorella minore della più nota Chiara ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram mentre sulla note di “Lovely” di BillieEilish e Khalid danza con leggiadria come una provetta ballerina. Sembra proprio che nella vita non abbia fatto altro che eseguire questi passi e movenze di pole dance. Una farfalla che si muove a ritmo di musica e i suoi tantissimi follower non possono che rimanere affascinati e riempirla di “brava”, “wow”, “top” e “Omg amazing”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Le guerriere non mollano mai”, Carolina Marconi è bellissima mentre fa la chemioterapia – FOTO

Valentina Ferragni, il video pazzesco mentre esegue la pole dance

Per vedere la spaccata a testa in giù di Valentina Ferragni vai su Successivo