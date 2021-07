“Quanto siete belle”, Alessandra Amoroso splende in compagnia dell’amica di sempre – FOTO

Alessandra Amoroso ha condiviso due foto: in una è da sola al bar mentre nell’altra è in compagnia della sua amica di sempre. Bellissime entrambe

La cantante Alessandra Amoroso ha pubblicato su Instagram una doppietta di foto, in una appare seduta al tavolino di un bar e nell’altra è in compagnia di Ilaria De Carlo, una sua storica amica nonché hairstylist dei vip. Tutti i suoi follower e anche quelli dell’altra bellezza bionda le hanno riempite di complimenti e lodato quello che è la loro bellissima amicizia di sempre. Ilaria porta i capelli lunghi e biondissimi mentre la Amoroso da un po’ li ha molto corti e castani tendenti al rosso.

Molti fan della cantante di “Pezzo di cuore” (brano inciso e interpretato insieme a un’altra grande amica e collega ovvero Emma Marrone) hanno detto la stessa identica cosa.

Alessandra Amoroso, la foto con l’amica e cosa le chiedono con insistenza i suoi fan

I seguaci della Amoroso le chiedono e la supplicano di farsi crescere i capelli di nuovo come li portava un tempo. Probabilmente questo taglio è considerato troppo corto per i suoi seguaci che la vorrebbero vedere con i lunghi capelli di qualche tempo fa. Chissà se la cantante esaudirà le richieste dei suoi ammiratori e lascerà che la chioma torni più lunga e folta di prima. Intanto Alessandra si gode le vacanze e il meritato relax in compagnia della famiglia e dei suoi amici prima di tornare a calcare i palcoscenici dei palazzetti di tutta Italia e negli studi di registrazione per regalare altre perle ai suoi sostenitori.

L’ultima canzone di Alessandra Amoroso è uscita l’8 aprile di quest’ anno ed è anche l’inno degli Europei di calcio che si stanno giocando in queste settimane. Se l’ Italia vincerà la competizione magari il suo ultimo singolo avrà portato fortuna proprio alla Nazionale.