Alessia Marcuzzi, le meritate vacanze dopo l’addio a Mediaset. La conduttrice si rilassa in dolce compagnia, esibendo la sua straordinaria forma fisica in bikini: strepitosa

Dopo 25 anni di intensa carriera in Mediaset, Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo clamoroso addio alla Rete, chiacchieratissimo dai fan rimasti interdetti. “Colpo di fulmine“, “Festivalbar“, “Mai dire Gol!“, “Le Iene” “Isola dei Famosi“, “Grande Fratello“, sono solo alcuni dei programmi più importanti condotti lungo il suo onorevole percorso, alcuni dei quali rimasti iconici e indelebili nella memoria dei telespettatori.

La spiegazione della conduttrice è trasparente: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti“, e con queste parole condivide la notizia su Instagram, rinnovando la stima e la gratitudine all’Azienda, con il quale collaborava dal ’96. La crescita professionale della conduttrice è stata costante e progressiva, fino ad affermarsi come uno dei volti più apprezzati della tv.

Il futuro si prospetta intenso e ricco di colpi di scena per Alessia Marcuzzi, la cui presenza sembra già essere contesa. Le notizie trapelate la vedrebbero in un nuovo progetto con Discovery, ma ancora non è stata divulgata nessuna conferma a riguardo. Dopo essere stata al centro dei riflettori per la scelta compiuta, la conduttrice si concede una vacanza in dolce compagnia per staccare la spina, le cui immagini incantano il web.

Alessia Marcuzzi: sole, mare e bellezza

Visualizza questo post su Instagram

Alessia Marcuzzi si gode l’estate lontano dai rumors, in una splendido paradiso terrestre, in compagnia degli amici più cari. Direttamente da Noto, situata in Sicilia, condivide gli scatti della sua vacanza, offrendo ai fan l’opportunità di calarsi nell’atmosfera della location. Una serie di immagini in un quadro interattivo, dove la bellezza si impone al focus, per essere ammirata nella sua totalità.

Nel perfetto profilo, il viso della conduttrice baciata dal sole ed immersa nel panorama marittimo, irradia il social con il suo splendore. Segue la diapositiva a figura intera, dove sfoggia il costume scuro, che sottolinea la slanciata e curvilinea silhouette della conduttrice. Poi il posto da sogno dove si immerge in dolce compagnia, in una fuga di relax così descritta: “Gli amici di sempre in un luogo magico“, e non serve aggiungere altro.

Visualizza questo post su Instagram

Non può mancare il video di un bagno nel mare limpido, in un tuffo di divertimento che profuma di sale e libertà. La conduttrice in bikini si lascia ammirare dai fan nella sua straordinaria forma fisica: “Perfetta“, “Sei bellissima“, “Il Top“.