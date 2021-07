Amadeus e Giovanni sono dei piccioncini, anche dopo diversi anni di vita familiare insieme non hanno mai perso l’amore e l’attrazione l’uno per l’altra. In acqua fanno scintille.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Giovanna e Amadeus sono il ritratto della felicità, la loro storia è nata diversi anni fa negli studi Rai. Dopo una prima frequentazione l’amore è sbocciato e dura ancora oggi, la coppia è felice e consolidata, entrambi sono genitori di uno splendido bambino.

Sia Giovanna che Amadeus sono entrambi affermati nel mondo dello spettacolo, a settembre condurranno insieme “Avanti un altro family” e i fan non vedono l’ora di vederli in azione.

Nel frattempo però si godono una bella vacanza prima di riprendere l’attività lavorativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Marina La Rosa, sguardo languido e capelli arruffati. Il buongiorno sensuale tra le lenzuola

Giovanna ed Amadeus, un mondo d’amore e felicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Laura Torrisi, il suo sorriso è divino. La FOTO che ferma il tempo

Una delle coppie più longeve della televisione italiana è senza dubbio quella formata da Amadeus e Giovanna, i due sono innamoratissimi e la passione non si è mai spenta. Dopo diversi anni sono ancora affiatati come il primo giorno.

Amano ridere insieme, vivere insieme, godersi la vita insieme. Sono uno la mano dell’altra, si compensano a vicenda in un incastro perfetto. I piccioncini si stanno godendo l’estate, al mare ed in piscina, attualmente sono a Sciaccia in Provincia di Agrigento.

Entrambi rilassati, sorridenti ed innamorati, sono stati ripresi in uno scatto davvero unico. La coppia è in acqua, Giovanna abbraccia Amadeus, la scena è molto intima e il conduttore sembra un pò impacciato. Quasi come se non sapesse dove toccare davanti l’obiettivo. Giovanna invece è più a suo agio, in acqua tra le braccia del suo amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

I commenti dei fan alla foto sono stati molteplici, la coppia è seguita da 427mila follower. I due conduttori grazie il loro amore hanno fatto il pieno di cuoricini, l’amore trionfa soprattutto in estate e per fortuna che c’è l’acqua che placa i bollenti spiriti.