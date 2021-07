“Amici 21”, la scelta di Mediaset e l’inaspettata sorpresa per il pubblico

Mediaset potrebbe avere in serbo per il pubblico di Amici una sorpresa inaspettata: quali sono le ultime indiscrezioni circolate sul talent di Canale 5

Poco meno di due mesi fa si è conclusa la ventesima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi che ha visto trionfare la giovane ballerina Giulia Stabile. Mentre gli ex allievi continuano a cavalcare l’onda del successo, ottenendo incredibili risultati, si pensa però già alla nuova edizione. I casting sono iniziati da diverse settimane ormai e sono centinaia i talenti scrutinati. Chi riuscirà a far parte della nuova classe? In attesa di scoprirlo si è diffusa un’indiscrezione sul programma e in particolare sulla sua messa in onda.

Mediaset vuole anticipare Amici: i dettagli

Negli ultimi anni la scuola di Amici ha aperto le sue porte a ridosso dell’inverno, a differenza degli altri programmi di Maria De Filippi cominciati a settembre. Questo dettaglio potrebbe però modificarsi con la nuova edizione, ad annunciarlo è Davide Maggio che anticipa la volontà di Mediaset di far partire prima il talent.

Amici potrebbe subire quindi uno spostamento nel palinsesto, iniziando molto prima del previsto. Questo potrebbe comportare un eventuale allungamento per rispettare i tempi del serale o un cambio di programma negli schemi di Mediaset.

Sebbene nulla sia stato confermato la notizia sembrerebbe trovare fondamenta. L’ultima edizione ha infatti ricevuto un grosso seguito e le dinamiche degli allievi, costretti a convivere per far fronte alle restrizioni Covid, hanno tenuto incollati milioni di telespettatori.

Questo potrebbe aver inciso sulla decisione di far partire il daytime già nei primi mesi d’autunno, anticipando così la messa in onda del talent di Canale 5. Per i fan del programma potrebbe rappresentare una piacevole notizia, ma per festeggiare occorrerà attendere la conferma ufficiale.

Nel frattempo continuano le contrattazioni per i professori. Nelle ultime settimane a confermare la sua presenza nella nuova edizione è stata Arisa, che avrebbe rifiutato una proposta lavorativa per restare al fianco della De Filippi.