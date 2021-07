Anna Tatangelo, tanti anni insieme ma noon è mai arrivata al matrimonio con il suo Gigi. Dopo la rottura definitiva ecco il perché

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme da oltre un anno eppure non si resiste. I loro nomi continuano ad essere affiancati nonostante i due, ad oggi, hanno delle vite completamente separate.

Lei divisa tra musica e vita da mamma, al fianco del suo Andrea. Lui, invece, ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita affianco alla sua nuova e giovanissima compagna Denise Esposito. Diverse le foto che li hanno immortalati insieme anche se i diretti interessati non hanno mai parlato di questa storia.

Anna e Gigi pare siano rimasti in buoni rapporti, rispettandosi e trovandosi spesso fianco a fianco per amore del piccolo Andrea.

Ma su di loro la curiosità non si spegne. Nonostante siano stati tanti anni insieme i due cantanti non si sono mai sposati. Sapete il perché?

NON PERDERTI ANCHE —> Diletta Leotta, dal grande traguardo al duro attacco: critiche pesantissime

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio mai sposati, ecco perché

NON PERDERTI ANCHE —> Eleonora Daniele: la conduttrice beccata proprio lì, e non era sola

Perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non si sono mai sposati? È stato il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti a rispondere a questa domanda che ancora oggi i fan dell’ormai ex coppia si chiedono.

Secondo le informazioni in mano al giornale, Anna Tatangelo è molto credente e da buona cattolica avrebbe voluto il matrimonio in chiesa ma Gigi no. La cantante di Sora, infatti, “è stata devota alla Madonna delle Grazie fin dall’infanzia – si legge ancora sul settimanale – e la sua fede non è mai venuta meno”.

Un problema che si fonda su divergenze di principi totalmente diversi e che a quanto pare abbia creato nella coppia delle frizioni così grosse da arrivare alla rottura finale. I due, sempre secondo le indiscrezioni, erano arrivati a non rivolgersi più la parola e quando andavano a letto non si dicevano nemmeno buonanotte.

Infine, entrambi, hanno deciso di dire basta e di optare per la rottura definitiva. Un addio che ha scosso i fan ma che per i due era evidentemente necessario.