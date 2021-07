“Non mi fai dormire” Annalisa, vestitino inguinale e tacchi a spillo. Una tigre – FOTO

Annalisa ha condiviso una tripletta di foto da incanto mentre è in bagno e indossa un vestitino inguinale e tacchi a spillo: divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Questa volta la cantante Annalisa ha strabiliato ancora di più i suoi fan con un trittico di foto da capogiro. La bellissima cantante indossa un vestitino blu elettrico e tacchi a spillo e si fa ritrarre mentre è nel bagno di casa propria davanti alla vasca. Ha le spalle scoperte e la lunghezza dell’abitino è tale che consente di far vedere ai suoi fan tutte le sue gambe tornite e in forma, come del resto lo è tutto il suo fisico da urlo. Come didascalia ai suoi scatti ha scritto: “Movimento lento“, che è il titolo del suo ultimo singolo in uscita, in cui canta con Federico Rossi del duo musicale Benji e Fede.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Eleonora Daniele, per lei la gioia più grande: la data che non dimenticherà mai

Annalisa, le tre foto da capogiro con il vestitino corto

Per vedere Annalisa con il vestitino inguinale vai su Successivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Amazing”, Valentina Ferragni: la sensuale spaccata a testa in giù – VIDEO

Annalisa ha suscitato la reazione dei suoi tantissimi follower su Instagram, tra cui un utente che ha scritto: “Non mi fai dormire“, visto che le foto sono state pubblicate ieri sera in un orario in cui di solito si va al letto. I commenti finora sono stati ben 726 per oltre 82 e 300 like. La cantante può contare su un seguito di 1 milione e 600 mila ammiratori sul social network. Nella Deluxe edition del suo album di successo “N.U.D.A”, acronimo che sta per “Nascere Umani Diventare Animali” (titolo anche dell’omonima canzone eseguita insieme ad Achille Lauro), è contenuto anche il suo nuovo brano con Federico Rossi del duo Benji e Fede, “Movimento lento“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

La bella cantante oltre che essere molto brava artisticamente è anche un’affascinante ragazza nata a Savona il 5 agosto 1985. Deve il suo debutto nel mondo della musica al programma “Amici” di Maria De Filippi, quando, durante la decima edizione del talent, si posizionò seconda.