Antonella Elia torna sulla lite con Samantha De Grenet: “Non sono pentita per niente”

Antonella Elia e Samantha De Grenet sono state protagoniste di una focosa lite in diretta andata in onda durante la quinta edizionde del “Grande Fratello Vip”. La Elia torna a parlarne

Antonella Elia è stata una dei volti più frizzanti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” che si è conclusa lo scorso marzo. La storica showgirl è stata in studio a fianco del presentatore Alfonso Signorini. Il prossimo anno vedremo ricoprire il suo ruolo sul piccolo schermo da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Durante la sua partecipazione al programma, la Elia si è resa autrice di una pagina televisiva poco edificante ponendosi in contrasto furioso contro una delle concorrenti del reality, Samantha De Grenet. Sono volate parole grosse: “Sei la regina dell’arroganza. Chi ti credi di essere, sto cavolo?” E ancora: “Sei un po’ ingrassata, stai cedendo al peso dell’età? Sei la reginetta del Gorgonzola. Pubblico, che figo, sono dentro la casa e c’ho davanti una str**za. Ed è bellissimo darle della str**za. Sei solo una str**za, una borgatara ripulita male”.

Antonella Elia a “Belve”: “Non sono pentita”

A distanza di sette mesi, Antonella Elia è tornata sulla questione con la De Grenet, incalzata dalla giornalista Francesca Fagnani che l’ha ospitata nel suo programma di Rai Due, “Belve”.

La showgirl fu accusata pesantemente di aver fatto bosyshaming nei confronti della collega. A mente fredda, ha avuto qualche ripensamento o senso di colpa? “Sono felicissima di aver insultato la De Grenet! Macché insultata per l’aspetto fisico. […] Non sono per niente pentita. Io passo la vita a dirmi che sono ingrassata con le mie amiche sempre ‘ma sei ingrassata!’, ‘le tette scese’, cioè ci facciamo bodyshaming dalla mattina alla sera. Non era una carognata, ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca, sticavoli”.

L’aumento di peso delle De Grenet, che non doveva assolutamente giustificarsi per questo motivo, è stato spiegato come conseguenza di una malattia. Anche in questo caso Antonella Elia non prova rimorso ma dà una sua personale spiegazione: “Ritengo che sia stato detto dopo una riflessione per farmi fuori”.

La Elia, inoltre, non ritratta nemmeno l’epiteto “regina del gorgonzola” però adduce di non esserne stata lei la reale artefice: “La cosa mi è stata suggerita, io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola. Non è frutto del mio sacco. Era un’accusa per far ridere ma è venuta fuori una tragedia. Non dirò mai chi l’ha fatto. Io ho fatto la pubblicità dei pannolini ma io ero all’inizio della mia carriera, Samantha era all’apice della carriera”.

La conseguenza più assurda è che lo spot in questione è tornato a essere virale dopo la lite feroce tra le due rivali.