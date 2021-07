Arisa rompe il silenzio sui suoi progetti lavorativi per i prossimi mesi. Lascia il programma di Maria De Filippi e va in Rai?

Arisa è uno dei personaggi più seguiti degli ultimi mesi. Prima la notizia della rottura con il suo manager e fidanzato, poi le emozioni di Sanremo, la ritrovata felicità sentimentale e la bella avventura come insegnante del talent show di Maria De Filippi “Amici”.

I riflettori non si sono mai spenti su di lei, complici le sue foto sexy sui social, le sue battute e la chiusura definitiva della storia con Andrea Di Carlo. Negli ultimi giorni si sono rincorse le notizie secondo le quali la cantante lucana avrebbe rifiutato di partecipare alla prossima edizione di “Pechino Express” che andrà in onda su Sky per non voltare le spalle alla regina di Mediaset.

Secondo le indiscrezioni Arisa vorrebbe rimanere nella scuola più famosa della tv per ricoprire il ruolo di insegnante di canto. Adesso è lei che rompe il silenzio e dice tutta la verità.

Arisa, “Amici” o “Pechino Express”? Parla lei

Rimanere fedele a Maria De Filippi nel team di insegnanti di “Amici” oppure cambiare totalmente ed iniziare una nuova avventura con “Pechino Express”? Su questo interrogativo impazza la curiosità sul futuro in tv di Arisa.

La cantante in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, ‘Psycho’ ha parlato tramite le colonne de Il Giornale. Impossibile per il giornalista non chiedere chiarimenti sulla questione. E lei ha colto la palla al balzo facendo una precisazione: “Tutte le notizie che si leggono su questo non sono state da me autorizzate…” ha detto.

Voci infondate dunque? La risposta della cantante lascia intendere questo e che, come spesso accade, si tratta di notizie senza fondamento.

Su Maria De Filippi però non ha perso tempo per mostrare tutta la sua ammirazione: “E’ una donna altruista, vive dedicandosi alle storie e ai talenti degli altri…”. Ed infine: “Di Maria ce n’è una sola…”.