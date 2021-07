Shaila Gatta ha salutato per sempre Striscia la notizia ed ora si gode il suo fidanzato e la bella stagione, spunta una foto da matrimonio

Shaila Gatta ha salutato i suoi fan che in questi ultimi anni l’hanno seguita a “Striscia la notizia”. Il suo lavoro per il tg satirico è terminato e Mediaset per la prossima stagione cambierà veline.

La ballerina però non sembra preoccuparsi visto che è già impegnata per la campagna pubblicitaria di bikini Tezenis insieme alla sua collega e amica Mikaela Neaze Silva.

La coppia è stata molto amata dai telespettatori che in questi anni hanno seguito il programma e supportato le due ragazze.

Shaila Gatta elegante e strepitosa, è lei la sposa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Seguita da ottocentomila follower, Shaila Gatta è un concentrato di energia e solarità. Il suo profilo è ormai pieno di foto in costume sia per la campagna pubblicitaria sia per immortalare le sue giornata di spensieratezza a bordo piscina o in riva al mare.

L’ultimo post però ha spiazzato il web che non crede ai suoi occhi: l’ex velina è prossima alle nozze? Spuntano due scatti, pubblicati dalla diretta interessata, che lasciano pensare. In realtà però si tratta di un matrimonio di alcuni amici dove Shaila e il suo fidanzato sono stati invitati.

Eleganti, solari, sublimi. La coppia fa impazzire i fan che non perdono occasione di lasciare un like o un commento. Gli abiti sono di una tonalità chiara, lei un vestito di raso oro rosato e lui un completo di lino. A fare da cornice una location mozzafiato persa nella natura.

I follower che seguono e conoscono la coppia non vede l’ora di conoscere la data del loro matrimonio se mai ci fosse. Per molti Shaila sarebbe una bellissima sposa.