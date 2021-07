Con una posa folgorante tra le lenzuola, Aurora Ramazzotti, si fa portavoce di un’intera linea di pensiero regalando soltanto delle “super vibes”.

Giovane, amata e sempre più prorompente: l’influencer e conduttrice Aurora Ramazzotti, nata ventiquattro anni fa nel comune svizzero di Sorengo, ha affrontato in questa prima settimana di luglio una questione molto delicata. Proponendosi, attraverso un’accurata riflessione, in difesa dell’importanza celata nel singolo percorso individuale di ogni persona. Sbaragliando così quelli che appaiono come dei ferrei canoni della nostra società che spesso mira a formulare scadenze di relativa importanza sul percorso di crescita personale di ciascuno studente, dimenticando però forse la relatività di quelle che sono le sue fittizie necessità.

Aurora discute sull’impossibilità di paragonare un tipico ragazzo prodigio, laureatosi con largo anticipo rispetto ai suoi coetanei grazie a “impegno e dedizione”. Riuscendo però egualmente a sottoporre a tale affermazione una visione a 360° e perciò minimizzando quella diffusa fretta di raggiungere un preciso obiettivo, invitando piuttosto il suo pubblico a non dare per scontato il loro percorso nella sua interezza, al di là dei suoi dell’inutilità di star forzatamente obbligati a tali termini di scadenza. Quest’oggi, invece, direttamente dal suo soggiorno estivo nella bellissima città Napoli, grazie ai suoi ultimi scatti, è possibile ammirare il fascino relativo alla sua propensione a sfoggiare con naturalezza una mattutina e folgorante posa tra le lenzuola.

Aurora Ramazzotti: “j’adore, vibe della vita”, naturale e folgorante nella posa tra le lenzuola

