Arriva una novità incredibile per la prossima edizione di “Ballando con le stelle”. Secondo le voci, nel cast sembra che entrerà un concorrente inaspettato.

Novità incredibile per “Ballando con le stelle”? Nel format sembrerebbe che stia per entrare un personaggio inaspettato. La notizia ha stupito tutti i fan della trasmissione che non stanno più nell’attesa del suo arrivo che dovrebbe essere il prossimo autunno. La macchina organizzativa si è messa in moto cercando di dare forma al cast che scenderà in pista nel format targato Rai.

In queste settimane tantissime le indiscrezioni in merito a chi saranno i prossimi protagonisti. Nell’aria innumerevoli nomi di candidati che potrebbero essere nella lista di Milly Carlucci. Tra no e cambi di programma spunta un nome di un noto personaggio che potrebbe essere tra i prossimi concorrenti.

“Ballando con le Stelle”: novità bomba

Sembrerebbe che nel format di Milly Carlucci entrerà nella prossima stagione un personaggio inaspettato. Si tratta di Morgan, in questo periodo finito sotto i riflettori a seguito di un duro scontro con Bugo e delle accuse della sua ex di stalking.

Nonostante questo momento difficile, per il cantante sembrerebbe arrivare la nuova avventura che lo vedrà cimentarsi nel mondo della danza. Secondo i rumors Morgan avrebbe incontrato la conduttrice negli scorsi giorni.

Il front man dei Bluvertigo potrebbe indossare quindi le vesti di ballerino, ma non si tratterebbe della sua prima volta. Infatti nel 2016 aveva già preso parte a “Ballando con le Stelle” come di ospite per una notte per poi tornare 2017. Per quest’anno potrebbe esserci una svolta che lo vedrebbe non più entrare nel cast per un’ospitata ma come figura fissa in gara. Il cantante brianzolo sembrerebbe essere un concorrente certo facendo così salire il numero delle sue partecipazioni a noti programmi tv.

Dopo la sua carriera nella musica, infatti Morgan ha alle spalle molte esperienze nel mondo televisivo dove la sua personalità ecclettica e la sua verve hanno conquistato il pubblico.