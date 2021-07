“Beautiful”, anticipazioni puntata 11 luglio: la telefonata d’addio

Beautiful, anticipazioni 11 luglio: Sally cerca di prendere tempo. Shauna prende una decisione molto sofferta.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge e Shauna godersi a pieno Las Vegas. I due hanno trascorso una giornata tra luci e casinò, riscoprendo un po’ di leggerezza dopo i turbolenti avvenimenti dei giorni precedenti. Mentre lo stilista cede alle attenzione della Fulton, Brooke medita come riportarlo a casa. La Logan è talmente disperata da chiamare addirittura un pilota per riportarlo a casa. Bill invece affronta Quinn, dando voce alla delusione che prova nei suoi confronti. La Fuller rigetta le sue accuse, sostenendo che è stato lui stesso a rovinare il suo matrimonio, esattamente cone ha fatto Brooke.

Beautiful, anticipazioni puntata 11 luglio: Sally è scioccata

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Shauna deciderà di chiudere la relazione con Ridge. Per quanto sia innamorata di lui, la Fulton non vuole essere un rimpiazzo per il Forrester. Lo stilista riceverà dunque una telefonata d’addio da parte della sua nuova fiamma.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Sally faticherà ad accettare la decisione di Wyatt e Flo. La Fulton pensa che la Spectra nasconda qualcosa e ha convinto il fidanzato a cacciarla di casa. I due hanno nascosto la loro decisione dietro la scusa di far ricoverare Sally in una struttura adatta a gestire la sua patologia, ma la stilista sa che tutto sommato è solo una scusa. Sally proverà dunque a giocare le sue ultime carte e suscitare compassione in Wyatt. Ci riuscirà o Flo Fulton l’avrà vinta anche questa volta?

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 11 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.