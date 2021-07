“Una bellezza imbarazzante” Valentina Lodovini, la FOTO da infarto

Valentina Lodovini è una delle attrici più sensuali del cinema italiano. I selfie improvvisi mandano in tilt il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina lodovini (@lodovalentina)

L’attrice Valentina Lodovini è una delle più belli e seducenti del cinema italiano. Fisico mediterraneo, curve al posto giusto…ammirare Valentina è sempre un piacere. Del resto questo è quanto emerge dagli umori del web; sotto ogni post di Valentina trionfano i like e gli apprezzamenti.

Questa foto ad esempio ha riscosso quasi 40 mila like, a quanto pare l’outfit aggressive è piaciuto: abito nero in similpelle con la scollatura generosa. I bottoni infatti vengono tenuti aperti in modo da rimanere ipnotizzati davanti a cotanta bellezza. I commenti sono tantissimi, lo sguardo poi lascia tutti senza parole.

Valentina Lodovini: “Così, di botto” ed il web impazzisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina lodovini (@lodovalentina)

“Così, di botto senza senso” queste sono le parole che l’attrice utilizza per spiegare la sua ultima foto, apparentemente semplice ma che racchiude una chiave sensuale non alla portata di chiunque, anche se i followers hanno colto questo spunto.

Un selfie, un primo piano casalingo: i capelli sono raccolti ed il viso è poco truccato. Gli occhi infatti sono accentuati dal mascara per intensificare lo sguardo. L’attrice sembra adagiata sul divano, almeno questo è quanto emerge dalla foto scattata. Quelli che molti notano ovviamente è l’outfit proposto, non tanto la canotta nera basic che lascia intravedere la scollatura ma piuttosto la lingerie indossata.

Si nota infatti un reggiseno beige, a parte qualche dettaglio si vedono proprio le bretelline che fungono da contrasto con la canotta nera. “Accussì di botto un infarto” commenta un fan. Un altro invece proprio fa una constatazione: “Una bellezza imbarazzante”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina lodovini (@lodovalentina)

“Come affronti gli ostacoli della vita? – Ci inciampo.” una nota di ironia che contraddistingue l’attrice che l’abbiamo potuta ammirare in numerosi film, come il celebre “Benvenuti al Sud” pellicola ben riuscita e che guardiamo ancora oggi col sorriso.