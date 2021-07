Cecilia Rodriguez, lo scatto che toglie il respiro ai fan. La showgirl mostra il suo fisico perfetto in bikini, la prospettiva posteriore infiamma il web: pazzesca

Vera reginetta di Instagram con i suoi 4,4 milioni di followers, Cecilia Rodriguez si impone ormai come punto di riferimento fashion e indiscutibile icona di sensualità. Stile sofisticato e iper seducente, la modella impartisce suggerimenti attraverso i suoi look sempre ricercati, che influenzano le tendenze e ispirano le fan.

Amata per la sua assoluta semplicità, un tratto distintivo del suo successo è la capacità di apparire sempre come una ragazza comune, nonostante l’incredibile fama conquistata. Il successo esplode soprattutto in seguito alle partecipazioni televisive, come “L’Isola dei Famosi” e al “Grande Fratello Vip“, quest’ultimo luogo d’incontro con il suo attuale compagno Ignazio Moser.

Proprio in questi giorni la coppia affiatata ha postato sui social gli scatti della loro fuga d’amore, in piccoli frammenti della loro condivisa felicità. E dopo aver attirato l’attenzione con alcuni abbracci focosi, Cecilia Rodriguez torna protagonista in uno scatto che toglie il respiro agli utenti.

Cecilia Rodriguez, prospettiva da infarto

Cecilia Rodriguez provoca i fan su Instagram con uno scatto ad alto tasso di seduzione. Una statua di bellezza mozzafiato, la showgirl sfoggia il suo corpo scolpito in bikini, da una prospettiva che ne celebra la visuale posteriore. Costume, cavigliera, borsa e cappello in paglia, l’estate è riassunta dal look balneare postato dalla showgirl.

La silhouette mozzafiato della modella esibisce curve procaci, in un’apoteosi di sensualità che travolge ed incanta il web. Il lato B esplosivo raggiunge la perfezione delle forme, in un cerchio preciso che solo il compasso saprebbe tracciare: “Statuaria”, “Una dea”, “Che spettacolo”.

Anche la versione che coinvolge il lato A stupisce gli utenti, in una visione senza precedenti. La linea delle gambe, l’addome scolpito e il décolleté generoso catturano la loro contemplazione, e ancora una volta faticano a commentare tanta bellezza.