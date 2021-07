Dayane Mello ha messo in campo l’artiglieria pesante pubblicando quattro scatti, uno più bello dell’altro in cui appare solo con un bikini microscopico per la gioia dei suoi follower su Instagram

La modella brasiliana naturalizzata italiana Dayane Mello ha condiviso un poker di foto una più incantevole dell’altra dove appare su di una bellissima terrazza di una villa e indossa solo un bikini leopardato che le sta un incanto. Quattro scatti bellissimi in cui la 32enne di Joinville, città del Brasile, assume delle pose molto sensuali mentre il fortunato fotografo la immortala. In una delle quattro immagini è distesa su una sedia e in mostra ci sono le sue lunghe gambe tornite e scolpite da duri allenamenti per mantenersi in forma. E si vede che le sono serviti a tanto i work out visto che un fisico perfetto come il suo è difficile da trovare in molte altre influencer o donne comuni.

Dayane Mello, il poker di foto con il bikini leopardato per un fisico da sogno

L’affascinante e bellissima modella ha la pancia completamente piatta ed è una gioia per gli occhi dei suoi tantissimi fan su Instagram che l’hanno riempita di complimenti a margine delle sue foto. Un utente ha scritto “sei semplicemente un incanto“, affermando solo la pura verità. C’è chi ha detto: “Bellissima“, chi: “Favolosa” e tanti altri commenti in lingua brasiliana, dato che Dayane continua ad affascinare anche le persone dall’altra parte del mondo, nella sua terra natale.

La Mello è anche un personaggio televisivo ormai oltre che una modella, la ricordiamo infatti nella recente partecipazione al Grande Fratello Vip, ultima edizione, quella vinta dall’ influencer Tommaso Zorzi e condotta dal direttore del settimanale “Chi“, Alfonso Signorini. Della bellissima ex gieffina si ricorda anche l’amicizia con Adua Del Vesco, con cui si è scambiata anche baci infuocati.