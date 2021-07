Eleonora Daniele: la conduttrice beccata proprio lì, e non era sola

Eleonora Daniele, conduttrice amatissima ma super riservata, è stata beccata dai paparazzi: le foto che scaldano il cuore

Eleonora Daniele si gode le sue vacanze lontano dalla tv. Per la bella e brava conduttrice è il momento del suo meritato riposo dopo una stagione televisiva intensa.

Lei non si è mai fermata, nonostante il Covid, e ha portato avanti l’informazione tra attualità, news e storie. I suoi modi garbati, gentili e mai volgari, oltre che la sua grande professionalità, l’hanno resa uno dei volti più amati della Rai. Apprezzatissima dal pubblico del mattino di Rai 1, non ha fatto altro che riscuotere successi.

L’annuncio di volersi allontanare prima o poi dalla televisione per potersi dedicare alla psicologia ha captato l’attenzione di tutti. Nelle settimane scorse non si è parlato di altro, ma per il momento pare che i suoi fan possano stare tranquilli. L’idea c’è ma non è immediata.

Eleonora Daniele, giornata di relax: ecco dove

Giornata di relax per Eleonora Daniele che è stata paparazzata. Lei che cerca di sfuggire ad ogni modo dagli occhi indiscreti del gossip, questa volta non è riuscita a farla franca. I fotografi l’hanno immortalata tra le vie di Roma. Non da sola o con il marito, ma con alcune persone molto importanti della sua vita: sua figlia Carlotta e le sue migliori amiche.

Una passeggiata estiva in totale relax per le vie della Capitale in modo naturale e spontaneo. In molti l’hanno notata al fianco della piccola nata il 25 maggio 2020, frutto dall’amore tra la conduttrice e Giulio Tassoni.

Una gioia immensa è stata per lei Carlotta, il suo amore grande. Non vorrebbe farla crescere sola e quanto prima vorrebbe regalarle un fratellino anche perché, come ha detto in una passata intervista, Eleonora inizia ad essere “grandicella” e per questo non vuole aspettare molto.

Sull’educazione della piccola Carlotta la Daniele ha spiegato che vorrebbe darle tanti stimoli e modelli che spesso vengono meno: “Spero che lei sia altruista, che possa conoscere tante persone, famiglie. Non perché conosca la sofferenza ma perché capisca dei valori”.

Vederla in questi giorni d’estate per le vie di Roma ha scaldato il cuore dei suoi fan che la amano tantissimo