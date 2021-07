Elodie anche stavolta incanta tutti: la cantante infatti propone un outfit curioso che ne sottolinea la fisicità. Che splendida visione!

Quando parliamo di Elodie pensiamo ad un’artista a tutto tondo. La cantante infatti dalla voce potente – Tutta colpa mia, presentata a Sanremo nel 2017 ne è una chiara dimostrazione – e sempre attuale, pronta a proporre pezzi che ben si adattano alle melodie anche più particolari e latine, Guaranà e Ciclone…solo per citarne due.

Non è solita pubblicare post, questo infatti risale a giugno inoltrato ma lo splendore di Elodie incanta sempre, così come gli outfit particolari che indossa: leggings nero con dettagli gialli, delle righe che creano un interessante contrasto…e che ben si abbina al top, giallo…cortissimo e squisitamente animalier. Cos’altro possiamo aggiungere?

Elodie la visione che lascia a bocca aperta il web

Nonostante il suo ultimo post risalga allo scorso mese, le storie appaiono di frequente sul profilo seguitissimo di Elodie, non passando per nulla inosservati. Momenti di lavoro, attimi insieme al compagno e amici, oltre che colleghi come nel caso di Mahmood. Tra questi possiamo ammirare un selfie fatto dalla cantante davanti ad un vetro di un’abitazione privata.

Come possiamo ammirare dal frame sopra riportato, si vede la sua immagine riflessa creando un bell’effetto, con alle spalle ad esempio la piscina ed un ambiente assolutamente accogliente. L’outfit comodo indossato non nasconde la silhouette perfetta e quel viso per nulla truccato che accentua ancora di più la bellezza acqua e sapone di Elodie.

Essendo una storia non possiamo comprendere gli umori del web davanti a cotanta visione ma vedendo il tenore dei post ci accorgiamo subito dell’affetto di cui è circondata la cantante.

Questo video, al tempo virale che ha superato il mezzo milione di like, ha fatto tremare il web. Nonostante non sia proprio attuale, è bello ricordare anche le doti ballerine di Elodie, manifestate soprattutto a Sanremo con una performance che ha fatto la storia.