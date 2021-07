Una protagonista insolita ma molto intraprendente si appresta a salvare il mondo magico di “Encanto”. La Disney dona così il benvenuto sulle scene al suo nuovo film d’animazione.

Il nuovo progetto dall’etero e speranzoso titolo di “Encanto” promette al suo vasto pubblico una magica avventura con cui approdare emotivamente tra i colori ed i profumi dell’America meridionale.

Dopo il toccante e più recente viaggio nel mondo delle anime di “Soul” e della sorprendente storia con sonoro affaccio sul Messico di “Coco” nel 2017, oggi la multinazionale statunitense fondata nel 1923, The Walt Disney Company, spalanca con fiducia le sue attente e sorprendenti ali in virtù della ricchezza culturale, mitica e paesaggistica della Colombia.

“Encanto”, una magica Colombia sorvola ogni banalità: data, trailer ed i suoi più disparati segreti

La data d’uscita nelle sale cinematografiche di “Encanto” è stata programmata per il 24 novembre 2021. Mentre nelle ultime ore il primo trailer del film d’animazione ha iniziato fragorosamente a farsi strada. Risultando, fin dai primi pareri riscontrati dalla critica, alquanto abile a far sognare il mondo dei più piccoli quanto quello degli adulti, anch’essi da sempre appassionati ai grandi classici realizzati dal colosso statunitense.

“Benvenuti a casa Madrigal“. La sua protagonista, la divertente ed “unica” Mirabel, annuncia in tal modo il suo intro. La pellicola di magico realismo, che contrassegnerà il sessantesimo successo per la storia Disney, è stata ideata e messa in scena dai registi Byron Howard e Jared Bush. Assieme alla preziosa collaborazione di colei a cui sono state assegnate le veci di co-regista. La drammaturga Charise Castro Smith. Ad accompagnare le sue sognanti immagini, raffiguranti un mondo colmo di piacevoli colorazioni ed altrettanto pronto a acquisire le sembianze, tramite i suoi personaggi, di una incantata ed incredibilmente virtuosa umanità, vi saranno le musiche di Lin-Manuel Miranda.

Attore e compositore newyorkese. Amato per la sua penna volta alla scrittura e alla partecipazione attiva in molti musical di successo. Riuscirà la sensibile ed ingegnosa quindicenne Mirabel nel suo intento? Salvare la magia, a lei negata, ma che rischia di essere in grave pericolo?