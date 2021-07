Fabio Fazio commuove tutti su Instagram con due foto e un ricordo fantastico di una sua grande amica. I fan l’inondano di affetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Fabio Fazio torna su Instagram con due foto che commuovono i social. I follower del presentatore lo inondano di affetto. Il contributo è davvero particolare e forse anche inaspettato.

Il conduttore di “Che tempo che fa” non è molto avvezzo ai social e raramente si palesa con foto e dichiarazioni ma questa volta l’affetto e la stima per la sua grande amica che non c’è più è troppo grande ed è impossibile rimanere in silenzio.

NON PERDERTI ANCHE —> “E’ iniziata un anno fa”: Sabrina Ghio confessa l’atroce malattia

Fabio Fazio, il ricordo indelebile: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

NON PERDERTI ANCHE —> Milly Carlucci, la frase più straziante: “Avrei voluto che ballasse per me”

Anche Fabio Fazio si è unito alla marea di ricordi e saluti rivolti all’icona della musica italiana che si è spenta nei giorni scorsi, Raffaella Carrà. Il celebre presentatore ha scelto due foto iconiche che lo mostrano fianco a fianco con la grande cantante e presentatrice. Una più datata e in bianco e nero e una decisamente più recente.

“Ti mando il mio abbraccio #raffaella” così Fazio ha scritto a corredo dei due scatti nel giorno delle sue esequie. Oggi, infatti, si sono celebrati i funerali nella Basilica dell’Aracoeli, nella sua Roma. Un saluto nel segno del colore giallo, il suo preferito. Forse anche troppo sfarzo ha spiegato il sacerdote che ha officiato la messa per lei che vip non si è mai sentita.

Tantissimi i commenti che sono arrivati sotto al post del giornalista e conduttore tv per ricordare la grande Raffaella. “Ieri sera, rivedendovi insieme ho riso e ho pianto. Solo con pochi ci si può lasciare andare così.. piangendo e ridendo. 💘” ha scritto uno dei tanti follower di Fazio e fan della showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Tanti cuori ed emoticon e c’è anche chi scrive: “Beato te che hai conosciuto una grande stella! da stasera in Paradiso gli Angeli saranno più felici balleranno e canteranno!”, un ricordo prezioso e sincero questo, come tanti altri, di una persona e non un personaggio che ha scritto la storia della televisione italiana.