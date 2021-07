Ginevra Lamborghini torna ad infiammare il web con la sua nuovissima foto. In nero aderentissimo saluta tutti i follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Due sorelle, così diverse e anche tanto distanti, che si sfidano sui social a ritmo di bellezza e sensualità. Parliamo di Ginevra ed Elettra Lamborghini. Che tra le due non corra buon sangue è cosa risaputa ormai. La prima bionda e dal fisico delicato, la seconda mora e dalle forme maggiorate.

Ognuna, però, a suo modo, riesce ad attirare l’attenzione del pubblico social tra scatti di vacanze, costumi, outfit tra i più diversi. Misure differenti tra le due sorelle ma bellezza e sensualità ne hanno entrambe da vendere. Oggi Ginevra sfida Elettra su Instagram con un total black che aumenta la temperatura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Magnifico fondoschiena”, Arisa in costume fa strage di cuori, le forme fuoriescono – FOTO

Ginevra Lamborghini, bella e sexy in montagna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Instagram vs realtà”. Aurora Ramazzotti senza veli sui social – FOTO

Momento relax per Ginevra Lamborghini e foto di rito da condividere con tutti i suoi fan. La sorella di Elettra in versione Eva Kant si rifugia in montagna e brinda con una proposta che definire sensuale è dire poco.

Sfoggia un look total black super aderente e per questo ricorda la compagna di Diabolik. Entrambe bionde e con un fisico da fare invidia. La piccola di casa Lamborghini non ha una tuta ma la maglia è così attillata che fa un tutt’uno con le sue forme. Luccica al sole e accentua il davanzale che si fa molto apprezzare.

In vita anche una borsa marsupio e occhiali neri specchiati a mascherina. Un look fuori dal comune ma che si fa fa notare. L’ereditiera della famosa famiglia di imprenditori ha scelto per le sue vacanze il Monte Bondone.

Fuga in montagna per respirare aria fresca e pulita. Alle sue spalle un panorama magnifico e da buongustaia non può mancare un ottimo calice di vino. Ginevra lo alza per salutare tutti e così il web prende fuoco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Si scatenano i commenti sotto al suo post in concomitanza con i like ed i cuoricini che riempiono la bacheca. Tante richieste e consigli per lei fino a chi esclama “Invidia”. Come dargli torto!