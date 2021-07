Arrendersi è impossibile quando si tratta di Wanda Nara, il suo sfoggiare così audacemente tanta bellezza mediterranea è “illegale”.

Credevate fosse l’ultima, e invece sbagliavate. E’ questo il sottotesto che sembrerebbe destinato a evincersi nel perdersi di fronte al sempre più curioso e profondo sguardo dell’ex opinionista del “Grande Fratello“. La bellissima procuratrice sportiva e showgirl trentaquattrenne Wanda Nara.

L’attrice dal sangue sudamericano sembra essersi presa una potente sbandata per le preziosità partenopee che, attenendosi fermamente al parere dei suoi ammiratori, se accostate alla sua carismatica presenza, pare siano pronte a divenire un seducente mix di bellezza, seppur molto originalmente, dal sapore mediterraneo.

Wanda Nara, quando la bellezza mediterranea diventa no-stop

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

“Dimmi che sei a Napoli, senza dirmi che sei a Napoli 🍕“, scrive Wanda di seguito alla pubblicazione della sua ultima serie di istantanee su Instagram. Un piano americano volto a sottolineare la nuova storia d’amore nascente, quella tra lei e la pizza margherita doc. Non dimenticando, al contempo, di menzionare in didascalia al più prelibato degli scatti le sue due artefici ed artiste culinarie. Entrambe fiere rappresentati di una delle più rinomate pizzerie napoletane. “Da Concettina ai Tre Santi” è conosciuta per il suo raffinato stile d’arredamento, ricolmo d’opere d’arte e gentilezza del personale, oltre che per la bontà delle sue portate tipicamente locali.

In questo sabato, 10 luglio, è straordinariamente il turno di dare vita ad una golosissima “Pizza di Cioccolato 🍫“ per i più piccoli. Realizzata nella sua totalità dalle due mascotte del soggiorno vacanziero di cui Wanda sta godendo a pieno in questi giorni. Le energiche e divertenti Francesca e isabella. Infine la showgirl sarà ben disposta a rivolgere il suo “grazie” a coloro che all’interno del locale hanno permesso a Wanda e alle sue piccole di trascorrere una parentesi così “piena di gusto” ed allegria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

“Un simpatico siparietto! Bellissime!👏👏❤️“, commenterà un fan della soubrette argentina, mentre altri, dato l’ottimo aspetto delle due pizze sentenzierà “Impossibile finirla!“, con tanto di molteplici punti esclamativi.