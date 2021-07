“La vorrei autografata”, Katia Pedrotti la visuale dall’alto pizzica le curve: meravigliosa dalla testa ai piedi – FOTO

L’attrice ed ex gieffina, Katia Pedrotti appare in forma smagliante su Instagram. I fotografi la inquadrano dall’alto verso il basso: favolosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

E’ entrata a “gamba tesa” nel mondo dello spettacolo, ben 15 anni fa, grazie alla partecipazione alle prime edizioni Grande Fratello.

Katia Pedrotti ha fatto rumore in fondo ad un sacco pieno di pop corn in fase di scoppio, contraddistinguendosi con la sua attitudine adrenalinica e la capacità di far valere le proprie idee. All’interno della casa più spiata d’Italia si lega ad Ascanio Pacelli, mettendo in piedi una delle coppie primordiali del reality show di canale 5.

La loro relazione diventa presto un esempio per tutti. A distanza di tempo dal loro primissimo incontro, la coppia è ancora conosciutissima e spesso si mette in mostra, in compagnia di due splendidi figli, Matilda e Tancredi.

Ascanio dedica tempo e spazio alla passione di sempre, il golf, mentre Katia si è specializzata nelle vesti di una stilista del web, tra accessori e monili vari, erbe naturali e integratori per aiutare il proprio corpo a mantenere la linea

Katia Pedrotti sublime dall’alto verso il basso: che fisico!